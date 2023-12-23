تراند اليوم : "صحيفة أمريكية" تكشف تفاصيل عدم توجيه إسرائيل ضربة استباقية ضد "حزب الله" في اللحظات الأخيرة

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد "حزب الله".

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة تلقت أول إشارة إلى خطط إسرائيل المقترحة لتوجيه ضربة استباقية صباح يوم 11 أكتوبر حوالي الساعة 6:30 صباحا في واشنطن، عندما أبلغ المسؤولون الإسرائيليون البيت الأبيض على وجه السرعة أنهم يعتقدون أن "حزب الله" كان يخطط لشن هجوم، وقال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل تعلم أنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها، وطلبوا الدعم الأمريكي.

وبعد إطلاع بايدن على الأمر، أجرى مكالمة هاتفية مع نتنياهو وحكومته الحربية لحث إسرائيل على التراجع عن ذلك، ولم يكن نتنياهو مقتنعا، لكن أعضاء حكومته الحربية، وخاصة وزير الدفاع يوآف غالانت، أوضحوا أن الحرب الأوسع كانت حتمية، وأنهم يريدون استباق الهجوم، لكن الولايات المتحدة ردت وأصرت على إمكانية تجنب حرب أكبر.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون سابقون إنه بعد الحصول على رد من بايدن، قرر نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي عدم المضي قدما في الضربة الكبرى.