تنسيق سعودي بريطاني لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، في قصر لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن أمس الأول وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في إطار زيارته الرسمية لبريطانيا.

وفور وصول وزير الدفاع، أجريت له مراسم استقبال رسمية، استعرض فيها حرس الشرف.

عقب ذلك، عقد الوزيران اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية؛ بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض أبو عباة.

فيما حضره من الجانب البريطاني، رئيس أركان الدفاع الفريق الأول توني راداكين، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق ريتشارد نايتون، ورئيس أركان القوات البرية الفريق باتريك ساندرز، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي أفريل جوليفي، ومدير السياسات للشرق الأوسط كاشف شودري، ومديرة استراتيجية القوات الجوية ناتاشا شارب، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد بن وايلد.