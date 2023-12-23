عمداء كليات الطب بالمملكة يناقشون القضايا الأكاديمية والمهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أعمال اللقاء الـ56 لعمداء كليات الطب بالجامعات في المملكة، أمس الأول، والذي تستضيفه كلية الطب بجامعة حائل.

وأكد رئيس جامعة حائل أهمية ما يخرج به الاجتماع من توصيات حول القضايا الأكاديمية والمهنية، والحراك العلمي والبحثي الطبي الذي يتشارك فيه الجميع، مضيفًا بأن هذا اللقاء يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والمفيدة.

من جانبه، أوضح عميد كلية الطب بجامعة حائل الدكتور أحمد السلمي أن ‏الكلية تعمل على تجويد مخرجاتها، وتحقيق الأهداف خلال تطبيق معايير الجودة التعليمية، مبينا أن هذا اللقاء يسهم في تطوير العملية الأكاديمية، إضافة إلى كونه مرجعية علمية لكليات الطب في جامعات المملكة.

يذكر، أن كلية الطب بجامعة حائل تأسست في 2007، وبدأت الدراسة فيها عام 2008، وتم تخريج أولى دفعاتها عام 2014، وبلغ عدد خريجيها 759 طالبا وطالبة، وتخطو بخطى ثابته لتكون من أفضل الكليات العلمية المتخصصة محليا، مع رؤية أن يكون خريجوها من الأطباء بمستوى عال ومميز، وصنفت الهيئة البريطانية للاعتماد الأكاديمي جامعة حائل كمؤسسة رائدة في مجال التعليم الطبي، بعد اعتمادها الدولي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في الكلية.