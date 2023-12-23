«ملكية ينبع» تدشن المركز الثقافي بحلته الجديدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة الملكية في ينبع المركز الثقافي بمدينة ينبع الصناعية بحلته الجديدة، وذلك بحضور مدير عام الخدمات المساندة محمد باجرفان. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الهيئة الملكية في ينبع المركز الثقافي بمدينة ينبع الصناعية بحلته الجديدة، وذلك بحضور مدير عام الخدمات المساندة محمد باجرفان. وتمت إعادة تأهيله منذ النصف الثاني من عام 2023م ليصبح أكثر استيعابا للحركة الثقافية بمدينة ينبع الصناعية، وأكثر مواكبة لرؤية المملكة المتمثلة بوزارة الثقافة بقطاعاتها وهيئاتها، وبما يتناسب مع تطلعات شرائح المجتمع من رجال ونساء وأطفال بتنوع البرامج الثقافية من مسرح وفنون تشكيلية ونحت ورسم وأمسيات شعرية وأدبية وثقافية بجميع المجالات وملتقى للأدباء والشعراء والمثقفين والمبدعين بالفنون.

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