شكرا لقرائتكم خبر مهرجان شتاء طنطورة يحتفي بتراث العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الخميس الماضي، فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي والترفيهي، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمرو المدني، وعدد من المسؤولين والمهتمّين والأهالي.

ويقدم المهرجان الذي يعد الأطول على مستوى المنطقة لضيوفه على مدار 6 أسابيع، فعاليات تراثية وثقافية وفنية فريدة من نوعها ومستوحاة من تراث العلا.

كما ينظّم المهرجان فعالية تحتفي بالتراث والتاريخ الغني للغة العربية، والمقامة بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية وتستمر يومين، للاحتفال بعام الشعر العربي 2023، ويأتي أيضا ضمن الفعاليات عرض مسرحية جميل وبثينة الموسيقي في مسرح مرايا.

كما سيكون زوار وضيوف العلا على موعد مع عدد من الفعاليات المميزة، بما في ذلك عروض شرفات الجديدة والحفل الكلاسيكي في الحِجر على ضوء الشموع، فضلا عن حفل الأوركسترا السويسرية في قاعة مرايا وغيرها كثير.