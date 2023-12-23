شكرا لقرائتكم خبر %67 انخفاض معدل الولادات في المملكة خلال 73 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصاءات مصدرها بيانات للأمم المتحدة عرضها موقع Macrotrends أن معدل الولادات انخفض في السعودية بنسبة 67.2% في 2023م، مقارنة بمعدل الولادات في 1950م، إذا يبلغ معدل الولادات للعام الحالي15.7 مولودا لكل 1000 نسمة من السكان، بانخفاض 2.88% عن معدل الولادات في 2022م والذي كان 16.16 مولودا لكل 1000 نسمة من السكان. انخفاض معدل الولادات في دول العالم بين 1950 و2023 ميانمار: 62%

إسبانيا: 62%

فيتنام: 61%

إندونيسيا: 60%

الجزائر: 58%

مصر: 58%

نيبال: 57%

الفلبين: 56%

جنوب أفريقيا: 52%

الولايات المتحدة: 52%

روسيا: 67%

السعودية: 67%

ماليزيا: 66%

المغرب: 66%

أوكرانيا: 66%

إيطاليا: 65%

كندا: 63%

الهند: 63%

البيرو: 63%

بنجلاديش: 62%

كوريا الجنوبية: 86%

الصين: 81%

تايلاند: 79%

اليابان: 77%

إيران: 73%

البرازيل: 72%

كولومبيا: 70%

المكسيك: 70%

بولندا: 69%

تركيا: 68%

أوزبكستان: 41%

العراق: 40%

المملكة المتحدة: 39%

باكستان: 37%

نيجيريا: 19%

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 9%

فرنسا: 49%

الأرجنتين: 47%

كينيا: 44%

ألمانيا: 43%

اليمن: 42%

غانا: 41%

كانت هذه تفاصيل خبر %67 انخفاض معدل الولادات في المملكة خلال 73 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.