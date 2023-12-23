أطباق عالمية بمهرجان عربات الطعام

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- بواسطة أيمن الوشواش - للاستمتاع بتجربة المذاقات المتنوعة من جميع أنحاء العالم، أطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار «Big time» أمس الأول، مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث يشكل المهرجان تجربة استثنائية لعشاق الأكلات المتنوعة، إذ يوفر أشهر الأطباق العالمية في مكان واحد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للاستمتاع بتجربة المذاقات المتنوعة من جميع أنحاء العالم، أطلق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار «Big time» أمس الأول، مهرجان الرياض لعربات الطعام، حيث يشكل المهرجان تجربة استثنائية لعشاق الأكلات المتنوعة، إذ يوفر أشهر الأطباق العالمية في مكان واحد. وتستقبل المنطقة زوارها يوميا من 4:00 مساء وتغلق الطلبات في تمام 11:30 مساء، ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى المنطقة عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط المخصص.

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