«موطن أفكاري» يحلق بإبداعات وإرث خالد الفيصل الثقافي

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وشهد اليوم الأول من افتتاح المعرض حضور مجموعة من المسؤولين، ونخبة من رواد المجال الثقافي والفني المحليين والعالميين، إضافة إلى مجموعة من المهتمين في مجالات الأدب والثقافة والفنون.
وقدّمت الهيئة في افتتاح المعرض أنشطة، ومؤثرات تصويرية، وسمعية متناغمة أضفت بعدا مميزا على الموقع المقام به.
كما استمتع الزوار بجولاتٍ تعريفيةٍ خاصةٍ عبر أروقة المعرض، ومشاهدة مقتنياتهِ الفنّيةِ القيّمة، واستمعوا إلى فقرات موسيقية مختارة من القصائد المغناة للأمير خالد الفيصل.
ويتخذ المعرض سردا فنيا خاصا يتلخص في مسارين رئيسين، فيما يشتمل برنامجه على باقة من الأنشطة، والبرامج النوعية الفنية والثقافية ذات القوالب الحوارية، والشعرية، والموسيقية الفريدة، ليثري تجربة الزائر، ويحفزه على التأمل والتفكير.
شخصية الأمير خالد الفيصل
- تمثل رمزا ثقافيا لتعدد إبداعاته وأوجه نشاطه وعطائه.
- شاعر وفنان وراع للأدب والأدباء.
- نثر إبداعه في مجالاتٍ الشعر والأدب والفن التشكيلي.
- 480 قصيدة جادت بها قريحته الشعرية.
- 18 كتابا إنتاجه الفكري.
- اهتم بالفكر والثقافة ووثقت ذلك دواوينه.
- عبرت ريشته بأروع اللوحات.
- جعل من اللوحة مُتمِّمةً للبيت الشعري.
- امتزج شعرهُ بالطبيعة.
- الرجل «المُلّهَم» الذي يستمد إلهامه وإبداعه عبر توظيف اللغة، والكلمة، والحرف العربي في صياغة الشعر والأدب، مستلهما من روح الوطن وأصالة أهله.
- الرجل «المُلّهِم» الذي أسهم في إلهامِ أجيالٍ من المفكرين، والفنانين، والشعراء، وروّاد الموسيقى بالعالم العربي على مرِّ عقودٍ عديدة.
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