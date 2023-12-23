شكرا لقرائتكم خبر عن منصة جدارات.. 6 شروط للتقديم على الوظائف المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية المختلفة المتاحة إلكترونيًا.

ويمكن للمستفيد من المنصة التقديم على الوظيفة التي تناسب تخصصه، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط ، وتتمثل في الآتي:

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شروط التقديم على وظائف جدارات

يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.

أن يمتلك المتقدم حساب في النظام.

تكون الوظيفة متوافقة مع الدرجة الأكاديمية التي يحملها المتقدم.

توفر الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل على أن تكون موثقة.

يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة حكومية.

يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

طريقة التقديم على الوظائف في جدارات

بخطوات بسيطة، تستطيع التقديم على الوظائف في منصة جدارات من خلال الخطوات البسيطة الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي

النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارات".

إدخال البيانات اللازمة للتقديم.

تحديد الرغبات الخاصة بالمتقدم.

الضغط على خانة "إضافة".

ملء الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".

اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.

إدخال المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

وأخيرًا الضغط على خانة "تسجيل الطلب".

وظائف منصة جدارات

وتتنوع التخصصات والوظائف المتوفرة على منصة جدارات، وتكون موزعة على مجموعة من الإدارات، وهي كالآتي:

المنطقة الشرقية - الرياض - المدينة المنورة - الزلفي - المجمعة - العلا - الباحة - محايل عسير - المخواة - حفر الباطن - عفيف - شقراء - ظهران الجنوب – شرورة.

كما تشمل الإدارات الآتية: تبوك - حائل - الحدود الشمالية - بيشة - جازان - الدوادمي - رجال ألمع - القنفذة - الغاط - عسير - الأفلاج - الجوف - الحوطة والحريق - الخرج - الرس - سراة عبيدة - القريات - المذنب - الطائف – البكيرية.