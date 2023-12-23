شكرا لقرائتكم خبر عن منصة جدارات.. 6 شروط للتقديم على الوظائف المتاحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توفر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية المختلفة المتاحة إلكترونيًا.
ويمكن للمستفيد من المنصة التقديم على الوظيفة التي تناسب تخصصه، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط ، وتتمثل في الآتي:
أخبار متعلقة
شروط التقديم على وظائف جدارات
- يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.
- أن يمتلك المتقدم حساب في النظام.
- تكون الوظيفة متوافقة مع الدرجة الأكاديمية التي يحملها المتقدم.
- توفر الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل على أن تكون موثقة.
- يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة حكومية.
- يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
طريقة التقديم على الوظائف في جدارات
بخطوات بسيطة، تستطيع التقديم على الوظائف في منصة جدارات من خلال الخطوات البسيطة الآتي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.
- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي
- النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارات".
- إدخال البيانات اللازمة للتقديم.
- تحديد الرغبات الخاصة بالمتقدم.
- الضغط على خانة "إضافة".
- ملء الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".
- اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.
- إدخال المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.
- وأخيرًا الضغط على خانة "تسجيل الطلب".
وظائف منصة جدارات
وتتنوع التخصصات والوظائف المتوفرة على منصة جدارات، وتكون موزعة على مجموعة من الإدارات، وهي كالآتي:
المنطقة الشرقية - الرياض - المدينة المنورة - الزلفي - المجمعة - العلا - الباحة - محايل عسير - المخواة - حفر الباطن - عفيف - شقراء - ظهران الجنوب – شرورة.
كما تشمل الإدارات الآتية: تبوك - حائل - الحدود الشمالية - بيشة - جازان - الدوادمي - رجال ألمع - القنفذة - الغاط - عسير - الأفلاج - الجوف - الحوطة والحريق - الخرج - الرس - سراة عبيدة - القريات - المذنب - الطائف – البكيرية.