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منصة جدارات.. 6 شروط للتقديم على الوظائف المتاحة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - توفر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية المختلفة المتاحة إلكترونيًا.

ويمكن للمستفيد من المنصة التقديم على الوظيفة التي تناسب تخصصه، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط ، وتتمثل في الآتي:

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شروط التقديم على وظائف جدارات

  • يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.
  • أن يمتلك المتقدم حساب في النظام.
  • تكون الوظيفة متوافقة مع الدرجة الأكاديمية التي يحملها المتقدم.
  • توفر الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل على أن تكون موثقة.
  • يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة حكومية.
  • يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

طريقة التقديم على الوظائف في جدارات

بخطوات بسيطة، تستطيع التقديم على الوظائف في منصة جدارات من خلال الخطوات البسيطة الآتي:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.
  • تسجيل الدخول بالحساب الشخصي
  • النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارات".
  • إدخال البيانات اللازمة للتقديم.
  • تحديد الرغبات الخاصة بالمتقدم.
  • الضغط على خانة "إضافة".
  • ملء الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".
  • اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.
  • إدخال المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.
  • وأخيرًا الضغط على خانة "تسجيل الطلب".

وظائف منصة جدارات

وتتنوع التخصصات والوظائف المتوفرة على منصة جدارات، وتكون موزعة على مجموعة من الإدارات، وهي كالآتي:

المنطقة الشرقية - الرياض - المدينة المنورة - الزلفي - المجمعة - العلا - الباحة - محايل عسير - المخواة - حفر الباطن - عفيف - شقراء - ظهران الجنوب – شرورة.

كما تشمل الإدارات الآتية: تبوك - حائل - الحدود الشمالية - بيشة - جازان - الدوادمي - رجال ألمع - القنفذة - الغاط - عسير - الأفلاج - الجوف - الحوطة والحريق - الخرج - الرس - سراة عبيدة - القريات - المذنب - الطائف – البكيرية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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