انت الان تتابع 3 جنود و3 رصاصات.. شاهد: مباغتة وقنص لإسرائيليين.. والفاعل "سرايا القدس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 9:57 مساءً

أظهر مقطع فيديو، نشرته "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو لعملية قنص لعدد ثلاثة جنود إسرائيليين شرق حي الشجاعية شمال غزة. ويظهر في المقطع المرئي تهيؤ واستعداد قناصي الحركة لمباغتة جنود الاحتلال عقب رصدهم فوق سطح أحد المباني، ثم التصويب عليهم ببنادق القنص، وإسقاطهم. يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 146 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 472 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يُرجِّح محللون أن تكون أكثر من ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 جنود و3 رصاصات.. شاهد: مباغتة وقنص لإسرائيليين.. والفاعل "سرايا القدس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.