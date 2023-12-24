انطلاق مهرجان شرورة

ينطلق مهرجان شرورة الشتوي السادس خلال أيام، وسيستمر عشرة أيام. ومن المتوقع أن يجذب المهرجان الكثير من عشاق المهرجانات الشتوية وسباق الهجن. وذكر منظم فعالية مزاد الإبل، نايف بن جزيان العتيبي، أن الموقع الذي تم اختياره للفعالية يقع على طريق «نجران - شرورة»، وتمت تهيئته ليقدم للزوار ضيافة شعبية. كما تمت إقامة سوق للأسر المنتجة، وسيتم تنظيم فعاليات: مغازرة الإبل، ورالي السيارات، والتقاط الأوتاد بالخيل، والتسوق والترفيه، والسوق الشعبية، والمسيرة التراثية للهجن.



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