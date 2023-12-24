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في أحداث المباراة المثيرة التي جمعت نادي النصر بفريق الاتفاق يوم الجمعة الماضي، برز نجم الفريق وقائده، اللاعب البرتغالي العظيم، كريستيانو رونالدو، بأداء استثنائي. المباراة انتهت بنصر النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إطار الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
رونالدو يكسر ارقام جديدة في السعودية اليوم
كانت اللحظة المميزة عندما قام رونالدو بتسجيل هدفه الثالث للنصر في الدقيقة 73 عبر ركلة جزاء، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي العالم خلال عام 2023 برصيد 51 هدفًا. يظهر رونالدو بفارق هدف واحد فقط خلف الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.
ولاحظنا أيضًا تألق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي سجل ثاني أهداف النصر في هذه المباراة، استفادًة من تمريرة حاسمة من رونالدو. وبهذا الأداء، وصل إجمالي إسهامات رونالدو التهديفية هذا العام إلى 66، حيث شارك في 57 مباراة، وسجل 51 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وهو في عامه الـ38.
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف واحد عن مهاجم نادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش. يُضاف إلى ذلك، أنه يتصدر قائمة صناع اللعب في البطولة بتسجيله 9 تمريرات حاسمة.
مع هذا الانتصار، ارتفع رصيد النصر إلى 40 نقطة، محتلين المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي. ويبتعدون بفارق 10 نقاط عن الهلال، المتصدر برصيد 50 نقطة، في حين تجمد رصيد فريق الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن.
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