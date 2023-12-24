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بالتأكيد، إليك صياغة جديدة ومنمقة لشروط نقل ملكية السيارة والإجراءات المطلوبة في المرور:
شروط ومصاريف نقل ملكية سيارة في المرور المصري 2024
شروط وإجراءات نقل ملكية السيارة في مصر:
تعتبر عملية نقل ملكية السيارة في مرور مصر خطوة حيوية تتطلب الالتزام بشروط دقيقة واتباع إجراءات محددة. إليك نظرة شاملة على متطلبات هذه العملية:
الشروط:
- رخصة السيارة وبطاقة الرقم القومي:
- تقديم أصل ونسخة من رخصة السيارة.
- توفير أصل ونسخة من بطاقة الرقم القومي للمالك.
- تأمين السيارة:
- سداد قيمة التأمين الإجباري.
- تسليم أصل ونسخة من وثيقة التأمين.
- نموذج نقل الملكية:
- تقديم النموذج المخصص لنقل ملكية السيارة.
إجراءات نقل الملكية:
- زيارة وحدة المرور:
- مراجعة وحدة المرور المختصة.
- اقتناء ملف نقل الملكية:
- شراء ملف نقل ملكية السيارة.
- تسديد الضرائب والرسوم:
- دفع الضرائب والرسوم المطلوبة.
- تقديم عقد البيع:
- تقديم عقد البيع والاحتفاظ به في الشهر العقاري.
- اقتناء طفاية حريق جديدة:
- شراء طفاية حريق جديدة.
- الفحص الفني:
- فحص السيارة فنيًا للتأكد من تطابق البيانات في الرخصة.
نقل الملكية إلكترونيًا:
في حال عدم الرغبة في الزيارة الشخصية لوحدة المرور، يمكن إجراء عملية نقل الملكية إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر وفقًا للخطوات التالية:
- تسجيل الدخول لبوابة مرور مصر.
- تقديم المستندات المطلوبة عبر الموقع.
- زيارة وحدة المرور لفحص السيارة فنيًا.
باتباع هذه الشروط والإجراءات، يمكن للملاك ضمان نقل ملكية السيارة بسلاسة وبشكل صحيح.
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