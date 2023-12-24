شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شروط ومصاريف نقل ملكية سيارة في المرور المصري 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - خطوات تقديم طلب فصل تابع عبر أبشر 1445 والأوراق المطلوبة

بالتأكيد، إليك صياغة جديدة ومنمقة لشروط نقل ملكية السيارة والإجراءات المطلوبة في المرور:

شروط ومصاريف نقل ملكية سيارة في المرور المصري 2024

شروط وإجراءات نقل ملكية السيارة في مصر:

تعتبر عملية نقل ملكية السيارة في مرور مصر خطوة حيوية تتطلب الالتزام بشروط دقيقة واتباع إجراءات محددة. إليك نظرة شاملة على متطلبات هذه العملية:

الشروط:

رخصة السيارة وبطاقة الرقم القومي:

تقديم أصل ونسخة من رخصة السيارة.

توفير أصل ونسخة من بطاقة الرقم القومي للمالك.

تأمين السيارة:

سداد قيمة التأمين الإجباري.

تسليم أصل ونسخة من وثيقة التأمين.

نموذج نقل الملكية:

تقديم النموذج المخصص لنقل ملكية السيارة.

إجراءات نقل الملكية:

زيارة وحدة المرور:

مراجعة وحدة المرور المختصة.

اقتناء ملف نقل الملكية:

شراء ملف نقل ملكية السيارة.

تسديد الضرائب والرسوم:

دفع الضرائب والرسوم المطلوبة.

تقديم عقد البيع:

تقديم عقد البيع والاحتفاظ به في الشهر العقاري.

اقتناء طفاية حريق جديدة:

شراء طفاية حريق جديدة.

الفحص الفني:

فحص السيارة فنيًا للتأكد من تطابق البيانات في الرخصة.

نقل الملكية إلكترونيًا:

شروط ومصاريف نقل ملكية سيارة

في حال عدم الرغبة في الزيارة الشخصية لوحدة المرور، يمكن إجراء عملية نقل الملكية إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر وفقًا للخطوات التالية:

تسجيل الدخول لبوابة مرور مصر. تقديم المستندات المطلوبة عبر الموقع. زيارة وحدة المرور لفحص السيارة فنيًا.

باتباع هذه الشروط والإجراءات، يمكن للملاك ضمان نقل ملكية السيارة بسلاسة وبشكل صحيح.