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ياسر نجدي مشهد جوي مذهل للحمم البركانية المنبعثة من موقع ثوران البركان شمال جريندافيك في آيسلندا سيجوردور ديفيدسون/ رويترز الحمم المنصهرة تقفز من موقع ثوران البركان شمال جريندافيك في آيسلندا فيما يأخذ العلماء عينات منها ماركو دي ماركو/ أسوشيتد برس طلاب مذعورون يختبئون على حافة فوق مبنى وهم يحاولون إخفاء أنفسهم من مسلح معتوه في العاصمة التشيكية براج ظاهرة الشفق القطبي الساحرة تضيء سماء نوربوتن شمال السويد روي روكلين/ جيتي إيمدجيس بابا نويل يصل على متن قارب في جولته في حوض الأمازون بالبرازيل لتوزيع هداياه إدمار باروس/ أسوشيتد برس أطفال فلسطينيون يصطفون في صفوف طويلة للحصول على دورهم من الطعام في رفح صالح سالم/ رويترز مشهد حزين ومؤلم لأقارب الشهداء خلال جنازتهم في خانيونس بغزة محمد دحمان/ أسوشيتد برس جرحى فلسطينيون تسيل دماؤهم يفترشون أرض مستشفى ناصر لتلقي العلاج أحمد حسب الله/ جيتي إيمدجيس نساء فلسطينيات يجلسن بجوار الأنقاض حيث يعتقد أن أحد أقاربهن محاصر تحتها بعد قصف إسرائيلي في رفح محمد عابد/ فرانس برس صغار فلسطينيون يجلسون في انتظار مصيرهم بجوار أنقاض منازلهم إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: عدوان إسرائيلي وأطفال بلا طعام ولا مأوى في غزة.. وثوران بركاني مهيب

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