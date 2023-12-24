بالفيديو: ملطخة بالدماء الإسرائيلية.. سحبوا "الجيب" فوجدوا مفاجأة في انتظارهم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 23 ديسمبر 2023, 10:35 مساءً

ما زالت تتواصل عمليات فصائل المقاومة ضد جنود وآليات الاحتلال في محاور غزة كافة، مُكبِّدة الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويُظهر مقطع فيديو متداوَل - يبدو أنه التُقط من قِبل أفراد عسكريين إسرائيليين - جزءًا من حقيقة الخسائر الإسرائيلية في غزة؛ إذ يظهر في المقطع إحدى سيارات الدفع الرباعي العسكرية "جيب" التي سُحبت من ميدان المعركة من منطقة جحر الديك بعد احتراقها وتدميرها، وعليها آثار دماء جنود الاحتلال. وقبل أيام قليلة نفَّذت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عملية تدمير ناجحة لجيب عسكري إسرائيلي من طراز "هامر"، وذلك باستهدافه بصاروخ "كورنيت"، لافتة إلى مقتل جميع ركابه من الجنود. يُشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ نحو 146 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 472 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.

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