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تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف طريقة إعداد القهوة السعودية بمقادير موزونة

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صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى في مقطع فيديو نشره عبر " تيك توك " عن طريقة إعداد القهوة بمقادير موزونة .

وقال في الفيديو : راح نقدم القهوة بمقادير موزونة باستخدام مقدار لتر ماء ، مقابل 50 جرام من القهوة و 16 حبة هيل و8 حبات قرنفل ورشة زعفران .

وأضاف: أنه بالنسبة لتحميص القهوة يفضل أن تكون متوسطة أو غامقة ويتم طحنها مجروشة أو متوسطة ، لافتا إلى أنه يجب طحن الكمية التي تحتاجها فقط أو كمية تكفي لمدة ثلاثة أيام .

وشرح صانع المجتوى عبر الفيديو طريقة تحضير القهوة السعودية قائلا: أنه يتم تجهيز القهوة بوضح لتر ماء على النار ومعه القهوة المطحونة ورشة زعفران حتى الغليان لمدة 10 دقايق .

واستكمل : بعد ذلك يتم وضع القرنفل والهيل بعد طحنهم في الدلة ثم وضع القهوة عليها ووضعها على النار تقلب لعدة ثواني وتركها حتى يترسب البن في الأسفل ، وبهذا قهوتك جاهزة لتناولها .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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