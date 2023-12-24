تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف طريقة إعداد القهوة السعودية بمقادير موزونة

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٢٠٢٣١٢٢٤_٠١٤١٣١-COLLAGE~2
صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى في مقطع فيديو نشره عبر " تيك توك " عن طريقة إعداد القهوة السعودية بمقادير موزونة .
وقال في الفيديو : راح نقدم القهوة بمقادير موزونة باستخدام مقدار لتر ماء ، مقابل 50 جرام من القهوة و 16 حبة هيل و8 حبات قرنفل ورشة زعفران .
وأضاف: أنه بالنسبة لتحميص القهوة يفضل أن تكون متوسطة أو غامقة ويتم طحنها مجروشة أو متوسطة ، لافتا إلى أنه يجب طحن الكمية التي تحتاجها فقط أو كمية تكفي لمدة ثلاثة أيام .
وشرح صانع المجتوى عبر الفيديو طريقة تحضير القهوة السعودية قائلا: أنه يتم تجهيز القهوة بوضح لتر ماء على النار ومعه القهوة المطحونة ورشة زعفران حتى الغليان لمدة 10 دقايق .
واستكمل : بعد ذلك يتم وضع القرنفل والهيل بعد طحنهم في الدلة ثم وضع القهوة عليها ووضعها على النار تقلب لعدة ثواني وتركها حتى يترسب البن في الأسفل ، وبهذا قهوتك جاهزة لتناولها .