تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف طريقة إعداد القهوة السعودية بمقادير موزونة

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى في مقطع فيديو نشره عبر " تيك توك " عن طريقة إعداد القهوة السعودية بمقادير موزونة .

وقال في الفيديو : راح نقدم القهوة بمقادير موزونة باستخدام مقدار لتر ماء ، مقابل 50 جرام من القهوة و 16 حبة هيل و8 حبات قرنفل ورشة زعفران .

وأضاف: أنه بالنسبة لتحميص القهوة يفضل أن تكون متوسطة أو غامقة ويتم طحنها مجروشة أو متوسطة ، لافتا إلى أنه يجب طحن الكمية التي تحتاجها فقط أو كمية تكفي لمدة ثلاثة أيام .