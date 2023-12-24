شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أشخاص لترويجهم مخدرات الحشيش والإمفيتامين بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق في مركز القوز بمنطقة مكة المكرمة القبض على 3 مواطنين لترويجهم 2 كيلوجرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر.

وعثر عليها مخبأة في مركبة يقودها أحدهم، فيما جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

جهود ضبط مروجي المخدرات

وفي وقت سابق كانت قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في محافظة صامطة بمنطقة جازان، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة الجوف، لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مكافحة المخدرات

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل أيضا على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.