حقيقة الغاء عقوبة الجلد في السعودية في 2024

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عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور هادي اليامي، قدّم مقترحًا جريءًا لتعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية. يتناول هذا المقترح إلغاء عقوبة الجلد المفروضة في النظام المعني.
الغاء عقوبة الجلد في السعودية
تأتي هذه الخطوة كمحاولة للتعديل على عدة مواد ضمن باب العقوبات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفقًا لتقارير أخبار 24، فإن المقترح أثار ردود فعل متباينة، حيث واجه معارضة من قبل اللجنة الأمنية في مجلس الشورى. على الرغم من ذلك، طالبت اللجنة بالتريث في التصويت على المقترح، مشيرة إلى أهمية انتظار صدور نظام العقوبات الجديد.
يأتي هذا المقترح في إطار المناقشات والتحديثات المستمرة في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الدكتور هادي اليامي إلى تحديث النظام القائم بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال تعديلات هادفة إلى تحسين الأوضاع وتحقيق التوازن في التشريعات ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة.
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