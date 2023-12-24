شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: كشف تفاصيل مخطط اغتيال الملك عبد الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التقديم على تمويل آهل بدون كفيل بقيمة 60 ألف ريال بأقساط ميسرة والشروط المطلوبة كشف عبدالرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا الأسبق، عن تفاصيل مثيرة حول محاولة اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، تفاصيل تظهر صورة معقدة لأحداث تلك الفترة الحساسة. فيما يلي استعراض للتفاصيل الجديدة والأحداث المتشعبة: تفاصيل مخطط اغتيال الملك عبد الله تفاصيل الخطة: تم الكشف عن خطة اغتيال الملك عبدالله في عام 2006.

شملت الخطة تفجير فندق الملك عبدالله في الرياض.

تم رصد مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ الخطة.

تم تجنيد سعوديين عن طريق طرف معارض وأشخاص مأجورين. مصدر الخطة: تم الكشف عن خطة الاغتيال من قبل المخابرات السعودية. ردة فعل السعودية: رفض الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودية آنذاك، إعطاء شلقم الملف أو صورة منه. ردة فعل ليبيا: تم استدعاء شلقم للتحقيق معه من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام.

تم خصم أسبوع من راتب شلقم كعقاب. الضابط الليبي محمد إسماعيل: تم القبض على الضابط الليبي محمد إسماعيل في السعودية بتهمة المشاركة في خطة الاغتيال.

تم الإفراج عن إسماعيل بعد التفاهم بين السعودية وليبيا.

أصبح إسماعيل من حاشية سيف الإسلام القذافي. العلاقات بين السعودية وليبيا: أكد شلقم أن السعودية لم تنافس على الزعامة في المنطقة.

كان من ينافسون على الزعامة هم من لهم ميول قومية. تظهر هذه التفاصيل الجديدة محاولة فهم الأوضاع الدولية الحساسة وتعقيد العلاقات بين الدول في تلك الفترة.

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