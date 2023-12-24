شكرا لقرائتكم خبر عن واظب عليها.. 7 تمارين رياضية تحميك من مرض قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اللايف ستايل لم يعد رفاهية لكنه أصبح علم اعتمدته كليات طب شهيرة كتخصص ضمن تخصصاتها يعالج من أمراض كثيرة سببها عدم الالتزام بنمط غذائي صحي أو غياب ممارسة الرياضة أو غيرهم.

فلا تستهين بحالتك المزاجية أو نمطك الغذائي، أو طريقة نومك أو سلوكياتك بشكل عام، حيث أن كل هذه العوامل تؤثر على صحتك العامة، وقد تصيبك ببعض الأمراض منها السمنة والضغط والقلب السرطان.

ومن الضروري جداً الانتباه لنمط الحياة اليومي، وتغييره للوقاية من الأمراض الخطيرة التي تنجم عن اتباع نمط غذائي غير صحي أو اتباع عادات يومية سيئة وخاطئة.

حيث كشفت الدراسات الحديثة عن أن 44بالمئة من السرطانات سببها اللايف ستايل “نمط الحياة” الخاطئ، وبالتالي نقدم لك عدداً من التمارين الرياضية التي تجنبك الإصابة بالأورام السرطانية:

1. المشي البطيء للتسخين لمدة 3 دقائق.

2. مشي معتدل في مكانك لمدة دقيقتين.

3. مشي سريع في مكانك لمدة دقيقتين.

4. تمرين بطن، استرخ على ظهرك وارفع يدك بجوار أذنك وتحرك في اتجاه الجلوس وكرر ذلك عدة مرات “لمدة 3 دقائق”.

5. تمرين الضهر، استرخ على بطنك وضع كوعك على الأرض وابدأ الحركة بجسدك في اتجاه الأرض عدة مرات “لمدة دقيقتين”.

6. تمرينات البطن والظهر مرة أخرى لمدة دقيقتين.

7. مد عضلات جسمك مع فرد عضلات الظهر لمدة دقيقة.