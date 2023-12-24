شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط 3 لارتكابهم مخالفة الصيد بمحمية الملك سلمان الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على المواطنين عبدالله خلف الشراري، وريان شايم الشراري، وعامر صبيح الشراري، لدخولهم محمية الملك سلمان الملكية دون ترخيص.

وأشارت إلى ارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري من نوع المها "الوضيحي"، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مخالفات صيد الكائن الفطري

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.

وأكدت أن عقوبة صيد المها العربي غرامة (90,000) ريال، فيما تبلغ عقوبة دخول المحميات المحظورة دون تصريح غرامة (5000) ريال.

مخالفات الاعتداء على البيئة

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

ولفتت إلى أهمية الاتصال بالرقم (911) بمناطق، مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.