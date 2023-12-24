شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تنام أقل من 6 ساعات في الليلة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تشير العديد من الدراسات إلى أن البالغين يجب أن يحصلوا على سبع إلى تسع ساعات نوم في الليلة للحفاظ على صحة جسدية وعقلية جيدة. إذا نظرنا إلى هذه التوصيات، فإن النوم أقل من ست ساعات يمكن أن يتسبب في مشكلات صحية عديدة.

التأثير النفسي لقلة النوم تقول الدكتورة سو بيكوك، استشارية علم النفس الصحي، إنه من المهم عدم التشديد على عدم النوم. القلق بشأن النوم يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم والأرق، مما يجعل الحالة أسوأ. لذلك، يجب علينا الاهتمام بجودة وكمية النوم التي نحصل عليها.

تأثير قلة النوم على المناعة تشير الدكتورة سو إلى أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يعيق قدرتنا على مكافحة الفيروسات. النوم يؤثر بشكل مباشر على جهاز المناعة وقدرته على إنتاج مواد واقية ومضادة للعدوى. هذه المواد، المعروفة باسم السيتوكينات، تساعد في محاربة الأمراض وتعزيز صحة الجسم.

تأثير قلة النوم على الوزن تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكري. خلال النوم، يتم تنظيم هرمونات مثل الكورتيزول واللبتين والغريلين، وهي المسؤولة عن تنظيم الشهية والاحتقان. لذلك، قلة النوم على المدى الطويل يمكن أن تزيد من الشهية والإفراط في تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤثر أيضًا على طريقة تعامل الجسم مع الطعام، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. لذلك، من الضروري أن نهتم بنوعية وكمية النوم التي نحصل عليها للحفاظ على صحتنا وعافيتنا.

تأثير نقص النوم على الصحة أظهرت إحدى الدراسات أن الرجال الذين تناولوا وعاء كبيرا من المعكرونة الحارة والجبن بعد أربع ليال من النوم السيئ تفاعلوا مع الطعام بشكل مختلف عن أولئك الذين حصلوا على راحة جيدة. وقال باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا إن اختبارات الدم أظهرت أن الدهون من الأطعمة تم التخلص منها بشكل أسرع لدى أولئك الذين ينامون بشكل سيئ، ما يشير إلى أنه يتم تخزين الدهون على الفور تقريبا.

تأثير نقص النوم على صحة الدماغ تشير الدكتورة سو إلى أن قلة النوم مرتبطة بالذاكرة والضعف الإدراكي وزيادة خطر حوادث المرور على الطرق. ويعتقد بعض الخبراء أن النوم يساعد أدمغتنا على طرد البروتينات الضارة التي تتراكم خلال النهار. لذا فإن التدخل في النوم قد يتعارض مع قدرة عقولنا على التخلص منها.

تأثير نقص النوم على صحة القلب تقول الدكتورة سو إن الليالي التي لا يكون فيها النوم كاف يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ووجدت إحدى الدراسات أن صعوبة النوم والاستيقاظ دون الشعور بالانتعاش زادت المخاطر بنسبة 27% و11% و18% على التوالي. وتقول الورقة البحثية التي نشرها باحثون في الصين إن النوم يساعد في إصلاح وشفاء القلب والأوعية الدموية، ويسمح لنظام القلب والأوعية الدموية بالراحة، ما يسمح باستعادة الأعضاء الأخرى.

تأثير نقص النوم على خطر الإصابة بالسرطان وجدت الدراسات أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يزيد أيضاً من فرص الإصابة بالسرطان. وتقول مؤسسة "هوبكنز ميديسن" إن الاضطرابات في "الساعة البيولوجية" في الجسم، والتي تتحكم في النوم وآلاف الوظائف الأخرى، قد تزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي والقولون والمبيض والبروستات. وأوضح الباحثون أن التعرض للضوء أثناء العمل في نوبات ليلية لعدة سنوات قد يقلل من مستويات الميلاتونين ويشجع السرطان على النمو. ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2010 أن أقل من ست ساعات من النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 50%.