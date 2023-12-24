كم رسوم تجديد رخصة عربية في مصر سنة وسنتين و 3 سنين في 2024؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وين تفطر في جدة اليوم؟ قائمة مطاعم المميزة الفطور في جدة 1445 تم الكشف الرسمي عن خدمة تجديد رخصة القيادة بوسائل إلكترونية في مصر، وهذا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية. تم تحديد رسوم جديدة لتجديد الرخصة، وتم الكشف عن العقوبات المفروضة على السائقين الذين يقودون برخصة منتهية. سنلقي نظرة على هذه الخدمة والرسوم المطلوبة فيما يلي: رسوم تجديد رخصة عربية رسوم تجديد رخصة عربية في مص رسوم تجديد رخصة القيادة: تم الإعلان عن رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات بمبلغ يبدأ من 1100 جنيه مصري.

تشمل الرسوم استخراج شهادة المخالفات بقيمة حوالي 50 جنيه مصري بالإضافة إلى الرسوم الأخرى.

يتطلب دفع 300 جنيه مصري للكشف الطبي في وحدة المرور.

شراء ورقة البيانات بقيمة 125 جنيه مصري. شروط استخراج الرخصة يجب أن يكون عمر السائق لا يقل عن 18 عامًا.

يجب أن لا يوجد حكم قضائي أو جنائي يتعارض مع صدور الرخصة.

تقديم تحليل مخدرات يؤكد سلبية المتقدم من تعاطي المواد المخدرة. كيفية تجديد الرخصة عبر موقع وزارة الداخلية الدخول على بوابة المرور عبر موقع وزارة الداخلية.

رفع صورة بطاقة الهوية أو أي مستند يثبت شخصية المتقدم.

تقديم شهادة باطنة وشهادة طبية للنظر من مستشفى حكومي.

تقديم 3 صور شخصية بخلفية بيضاء.

تقديم صورة ضوئية للرخصة المنتهية.

تقديم شهادة براءة ذمة تخص مخالفات السائق من نيابة المرور.

شراء نموذج 256 من إدارة المرور.

تسجيل العنوان الجديد الذي ستصل إليه الرخصة الجديدة في الموعد المحدد. باعتبارها خطوة نوعية نحو تسهيلات أكبر في الخدمات المرورية، يُشير هذا الإعلان إلى التزام الحكومة المصرية بتحسين تجربة السائقين وتيسير الإجراءات الإدارية.

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