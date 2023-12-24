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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وين تفطر في جدة اليوم؟ قائمة مطاعم المميزة الفطور في جدة 1445 منذ شهر واحد، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالرد على استفسارات المواطنين حول الخطوات الضرورية للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023، وذلك بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف بطاقة الخدمات المتكاملة إلى توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، ولضمان أفضل تقديم للمعلومات، قدمت وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي كل التفاصيل اللازمة للاستعلام عن هذه البطاقة. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن 2024 إدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقمًا في الصفحة المخصصة.

الضغط على أيقونة “بحث”.

تحديد تاريخ ووقت للحضور للكشف الطبي.

استكمال الفحص الطبي ومراجعة المستندات وإعتمادها.

إرسال المستندات إلى مكتب التأهيل وحضور اللجنة الطبية لإعادة الكشف وإكمال الإجراءات.

تحويل الطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

إرسال جميع البيانات الطبية إلى المكتب التابع لمكان إقامة المتقدم لاستكمال الإجراءات. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن 2024 كيف يمكن إصدار بطاقة الخدمات تسجيل الطلب عبر بوابة الخدمات المتكاملة الإلكترونية.

التحقق من صحة المعلومات الشخصية وتقديم المسؤولية القانونية.

ملء استمارة البيانات الأساسية بدقة.

الحصول على رقم الطلب والاحتفاظ به.

قبول الطلب وحجز موعد بزيارة مكتب التأهيل المختار.

الذهاب إلى مكتب التأهيل في الموعد المحدد وتقديم المستندات اللازمة.

تحديد درجة الإعاقة ونوعها بناءً على دقة البيانات.

إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة. تأتي هذه الإجراءات لضمان توفير خدمات متكاملة وحياة كريمة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

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