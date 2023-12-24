تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري المناعة همام عقيل : الحجامة لا تعالج الأمراض ومافيه شيء في الجسم اسمه دم فاسد

صحيفة الخليج 365 : كشف أستاذ المناعة والعدوى، همام عقيل، مفاجأة بشأن قدرة "الحجامة" على علاج الأمراض.

ووصف عقيل خلال لقائه في بودكاست ثمانية، المنيو في مراكز الحجامة الذي يدعي بأنها تعالج الصداع والجيوب الأنفية والشلل النصفي والسرطان البروستاتا بالمخيف.

وأكد أنها لا تعالج شيء ولا تعمل على تنشيط الجسم أو حتى إزالة الدماء الفاسد، قائلا: ما فيه شيء اسمه دم فاسد ولو فيه قطرة دماء فاسدة في الجسد يموت الإنسان في لحظة.

وأوضح أستاذ المناعة في نهاية الفيديو بأنها فقط تعمل على إنتاج دماء جديدة وتنشط نخاع العظام لكنها لا تعالج الأمراض.