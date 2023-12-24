6 آلاف مستفيد من خدمات جمعية الإعاقة السمعية

تقدم الجمعيات المتخصصة في كافة المجالات الدعم والمساعدة للمستفيدين من خدماتها، ومن بين هذه الجمعيات الجمعية السعودية للإعاقة السمعية. والتي تخدم الصم وضعاف السمع.

أوضحت الجمعية لـ«دوت الخليج»، أنها تراعي نطاقها الجغرافي وتعمل مع الجمعيات التي تؤدي نفس الخدمات لخدمة ذوي الإعاقة السمعية. وتعمل الجمعية على افتتاح فرع بالمنطقة الجنوبية لخدمة المستفيدين وتوسعة النطاق الجغرافي للجمعية وتغطية أكبر عدد ممكن لخدمة الصم وضعاف السمع.

وقالت الجمعية إنها تخدم الصم وضعاف السمع وتنمي المهارات لديهم من خلال تقديم الدورات التدريبية وأيضًا توظيفهم. وتخدم منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة. وتقدم الجمعية العديد من الخدمات مثل السماعات الطبية والإعانات المالية وإعانات الزواج وأيضا بطاقة إثبات الإعاقة السمعية وتقدم لهم الدعم المادي وتؤهلهم، ووقعت الجمعية اتفاقيات مع العديد من الجهات لتوظيف الصم وضعاف السمع، وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات الجمعية أكثر من 6 آلاف مستفيد.

وقالت الجمعية إنه لا يوجد عمر معين لمستفيدي الجمعية فالجمعية تخدم جميع الأعمار من الأطفال إلى كبار السن، وختمت الجمعية بأنها تعمل وبالتعاون مع مراكز متخصصة في تقديم خدمات استشارية نفسية وأسرية واجتماعية للصم وضعاف السمع.