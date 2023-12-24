شكرا لمتابعة خبر عن وسائل إعلام عالمية تشيد بجراح سعودي أنقذ حياة رضيع..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشادت وسائل الإعلام العالمية بالبروفيسور السعودي محمد بن مناحي الأكلبي استشاري جراحة وزراعة القلب بجامعة ألبرتا الكندية ، والتي استطاع إنقاذ حياة رضيع بعدما عجز الأطباء عن إنقاذه .

وقامت قناة «Global News» الكندية ، بإلقاء الضوء على الإنجاز العظيم الذي قام به الجراح السعودي في تقرير لها ، مؤكدة على أن الأكلبي استطاع إنقاذ الرضيع الذي لم يتعدى عمره شهور ، بعدما أعلن أفضل الجراحين في العالم عن عجزهم على إنقاذ حياته .

وأشار الأكلبي أن الطفل كان يعاني من ثقب كبير في القلب ، بالإضافة إلى تواجد مشكلة في الأوعية الدموية التي تذهب إلى الرئتين ، مؤكداً على أن العملية كان بها الكثير من التعقيدات ولكنه نجح مع فريقه بإنقاذ حياة الرضيع .