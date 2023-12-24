شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استشاري علم نفس يكشف عن الطريقة المثالية للتعامل مع الشخص النرجسي والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف الدكتور طارق الحبيب، المختص في علم النفس، عن تفاصيل مثيرة حول صفات الشخص النرجسي وكيفية التعامل الفعّال معه. خلال مشاركته في لقاء مع برنامج “ياهلا” الذي يُبث على قناة روتانا خليجية، كشف الدكتور عن جوانب مظلمة في شخصية النرجسي وأشار إلى الأساليب المثلى للتعامل مع هذا النوع من الشخصيات.

الطريقة المثالية للتعامل مع الشخص النرجسي

وفي وصفه للشخص

بروفسور طارق الحبيب: الشخص النرجسي مغرور وأناني في كل شيء ويحتاج لطريقة معينة في التعامل مع نفسه@Talhabeeb@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OJl4kfttPY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 22, 2023

أشار الحبيب إلى أنه مغرور ومشغول بقيمته الذاتية المنتفخة، مظهرًا أنانيته في جميع جوانب حياته، حتى في العلاقات العاطفية والأسرية، وأكد على أهمية اتباع طريقة خاصة في التعامل مع هذا النوع من الأشخاص.

الطريقة المثالية للتعامل مع الشخص النرجسي

وأوضح الحبيب: “النرجسي يحتاج لتعامل خاص، حيث يجب تجنب نصائحه والانتقادات المباشرة، وتجنب توجيه الأفعال نحوه مباشرة”. وأضاف أن الشخص النرجسي يُعرف بابتلاعه للأضواء ورغبته في أن يكون دائمًا في صدارة المشاهد، حتى في الأماكن الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الأبناء النرجسيين، نصح الحبيب بأن يتم التركيز على التحفيز وتحقيق الإنجازات، حيث يكون ذلك أفضل من التعامل معهم بالنقد المباشر. وختم بتوجيه نصيحة قيمة للتعامل مع الوالدين النرجسيين، حيث أشار إلى أهمية التفاعل الإيجابي معهم والاستماع إلى آرائهم دون المساس برغباتهم.