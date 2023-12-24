الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الإجمالي منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إلى 485 قتيلاً.

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