"حماس" تدعو إلى تحقيق دولي في تنفيذ إسرائيل إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 5:28 صباحاً

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى إجراء تحقيق دولي في تنفيذ الجيش الإسرائيلي إعدامات ميدانية في قطاع غزة، مؤكدة تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه جمع شهادات تفيد بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بارتكاب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنياً فلسطينياً في محافظتَي غزة والشمال". وأضاف البيان: "قام الجيش الصهيوني بحفر حفر كبيرة ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات". من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسله لوكالة "فرانس برس"، إنه "ليس على علمٍ حالياً بالحادث الموصوف"، مضيفاً أنه يحتاج إلى مزيدٍ من التفاصيل "لتقديم صورة أوضح".

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