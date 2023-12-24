تراند اليوم : شاهد.. عمرو أديب: إحنا في حرب وأمام عدو ليس لديه مبادئ.. ويوجه رسالة للمصريين بشأن الجيش

صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي عمرو أديب، إن البلاد في حالة حرب متوقعا حدوث أي شيء في ظل عدم الاستقرار الدولي.

وخاطب أديب عبر برنامج الحكاية، المصريين قائلا: إن جيشك محترم وعنده مبادئ وتقاليد وعقيدة، بينما الجيش الإسرائيلي ليس له عقيدة يمشي بكرة ويترك الأرض بكرة.

وأكد أن الجيش المصري يعشق الأرض المصرية ولديه عقيدة الحدود الشرقية منذ أيام أحمس.

وتابع : إحنا في حرب، ووارد حدوث أشياء كثيرة، وأمام عدو ليس لديه مبادئ ولا يحترم القوانين لكنه يحترم القوة.

وقال: الشرر والأحداث وأرد جدا تيجيلك وتصيبك، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بلا عقدة وسعيد بالانسحاب ووصفه بالتافه والجبان. مضيفا: ربنا يكرمنا وننتصر عليه.