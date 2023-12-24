شكرا لقرائتكم خبر عن "حافلات الرياض": استعداد أكثر من 670 حافلة للخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع "حافلات الرياض" عن استعداد أكثر من 670 حافلة للخدمة والوصول إلى الأحياء بسهولة.

وقبل أيام قليلة كانت أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اكتمال الشبكة الرئيسية لـ "حافلات الرياض" ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

مشروع حافلات الرياض

وبـاكتمال الشبكة الرئيسة لـ "حافلات الرياض" يصل إجمالي عدد المسارات إلى 54 مساراً تُخدم من خلال 679 حافلة، وعبر 2145 محطة ونقطة توقف.

ويسهم تطبيق "حافلات الرياض" بشكل فريد في توفير تجربة رحلة سهلة لمستخدمي الشبكة، من خلال الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة لهم والاستمتاع بتجربة رحلة مريحة وميسرة.

معرفة المسارات وأوقات الرحلات

ويُمَكِّنهم التطبيق من التخطيط لرحلاتهم ونقاط الانطلاق ومعرفة المسارات وأوقات الرحلات بسهولة من خلال خاصية "اختر وجهتك" والقدرة على تتبع الرحلة من خلال الخريطة التفاعلية "تتبع مسارك"؛ لتوفير معلومات دقيقة حول الرحلات وتفاصيلها بسهولة.

هذا إضافةً إلى شراء تذاكر الرحلات والمتاحة من خلال التطبيق باستخدام خاصية "اشتر تذكرتك" حيث إن تلك الميزات المتقدمة تضمن توفير معلومات دقيقة ومريحة للمستخدمين، وتسهم في تحسين تجربة النقل العام في مدينة الرياض.