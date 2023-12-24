السعودية | محتوى مرئي يقود شخصاً بتبوك لـ”وراء القضبان”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – متابعات

سارعت شرطة منطقة تبوك، بإلقاء القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي في حادثة مشاجرة واعتداء بمكان عام.

وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقاف المواطن مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن المقصود بالمشاجرة في القانون السعودي هو أي حالة اعتداء سواء باللفظ أو الضرب بغرض إلحاق ضرر بالآخرين، كما يتم الحكم في المشاجرات وفق عدة نقاط خاصة بالمشاجرة وما نتج عنها مثل وقوع إصابات من عدمه.

وتتضمن النقاط أيضاً أنه في حال وقوع الإصابات فهل كانت إصابات بسيطة سطحية، أم إصابات بالغة، أم حدوث عاهة مستديمة أو إعاقة نتيجة الإصابة.