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السعودية | «المرور» تعلن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في المملكة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الإدارة العامة للمرور إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة بالمملكة في عدد من الخليج 365.

وأشارت الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن هذه المدارس موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

ولفتت الإدارة إلى إنشاء مدرستين في الرياض، ومدرسة في الخفجي ورابعة في جدة وخامسة في حاضرة الدمام، بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى في جازان والحناكية والقنفذة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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