تفعيل مبادرة وسائل النقل الخفيفة

وعقد المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سلسلة اجتماعات تحفيزية، موضحةً أهم الخطوط العريضة، للبدء في المبادرة، وذلك مع شركاء النجاح من الجهات ذات العلاقة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهم: أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للنقل، وجامعة أم القرى، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، على أن يكون انطلاق المبادرة في ممرّات المشاة والأحياء، ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة بمشعر عرفات وجامعة أم القرى.
ومن هذا المنطلق قامت جامعة أم القرى بمواكبة المبادرة من خلال توفير «30 سكوتر» في أربع محطات على امتداد الحرم الجامعي، كما وفرت «70 سكوتر» كهربائيًا لأكثر من 1100 مشترك في المبادرة عن طريق ذراعها الاستثمارية «شركة وادي مكة للتقنية»؛ لتُسهم في تحسين البيئة الجامعية والمجتمعية، وتقديم تجربة مثالية لمنسوبي وطلبة الجامعة وزوارها، وتحقق الفائدة المجتمعية حسب المخطط له في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
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