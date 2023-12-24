شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى ارتفاع ضغط الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم، هي حالة تتميز بارتفاع طويل الأمد في ضغط الدم في الشرايين، وقد لا تكون هناك أعراض واضحة في معظم الحالات، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر بعض العلامات التحذيرية.

وفيما يلي بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

علامات تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

صداع مستمر:

قد يكون الصداع في الجزء الخلفي من الرأس أو الجبهة إحدى العلامات المبكرة لارتفاع ضغط الدم.

تعب غير مبرر:

قد تشعر بالتعب والإرهاق بصورة مستمرة دون سبب واضح.

زغللة في الرؤية:

قد تلاحظ زغللة أو ضبابية في الرؤية، خاصةً عندما تتحرك بسرعة من الوضع الجالس إلى الوضع الواقف.

ضيق التنفس:

قد تشعر بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر بدون سبب واضح.

آلام في الصدر:

قد تشعر بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس مما يستدعي الاهتمام.

دوخة ودوار:

قد تشعر بالدوار أو فقدان التوازن بشكل مؤقت.