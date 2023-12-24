شكرا لقرائتكم خبر عن تناول العسل والليمون في هذا الوقت يحسن صحة القلب ويقي من الجلطات ويعالج الإمساك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
قدم الدكتور أحمد صبرى ، خبير التغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد العسل والليمون على الريق.
من فوائد العسل والليمون على الريق ما يلي:-
- يقوي صّحة العظام، ويحفّز تشكيل بروتين الكولاجين في الأنسجة؛ لاحتوائه على الكالسيوم.
- يرفع كفاءة عملية الأيض أو عملية التمثّيل الغذائي، ويحسّن عملية الهضم، وتسهيل حركة الأمعاء.
- يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويقي من الجلطات، حيث يعدّ من الوصفات الخافضة لمستوى الكولسترول غير المفيد للجسم، والذي يعيق وصول الأكسجين إلى الدم. يساعد على تخليق البروتين.
- يعدّ من أقوى المضادات الطبيعيّة للأكسدة، ويقاوم بالتالي المُسببات المرضية لأخطر الأمراض التي تصيب الإنسان كمرض السرطان،حيث يقاوم الخلايا السرطانية والشقوق الحُرة المُسببة لها
- يعد من المضادات الحيوية المُعززة للجهاز المناعي في الجسم.
- يمنح البشرة نضارةً عاليةً، ويقي من ظهور الحبوب، وتهيج الجلد، والحكة.
- يحسن الحالة المزاجية، ويمنع الاكتئاب، والتوتر. يمدّ الجسم بالحيوية، ويساعده على أداء المجهودات البدنية المختلفة دون تعب.
- يعالج الإمساك، ويقي من اضطرابات الجهاز الهضميّ المختلفة.
- يعد مفيداً لأمراض الشتاء، بما في ذلك الانفلونزا، ونزلات البرد الشعبية، ويعالج مشكلات الجهاز التنفسي، ويحافظ على صحة الرئتين الدهون، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.
- ينقي الدم من السموم والشوائب، ويمنع الإصابة بالأمراض الناتجة عن ذلك.
طريقة تحضير مشروب العسل مع الليمون.
المكوّنات :-
نصف ليمونة. ملعقة من العسل. كوب من الماء.
طريقة التحضير:-
غلي الليمون مع الماء على النار مدّةً كافية. رفعه عن النار لتبريده، وإضافة العسل إليه، ثمّ إضافة قطع الليمون إلى المزيج، وتقليبه جيداً.
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