عشبة مذهلة تعالج 4 أمراض خطيرة وتنقذ حياتك من نوبة قلبية قاتلة؟

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عدن - ياسمين التهامي -

بحسب الدكتور سيرغي أغابكين، تم اكتشاف فوائد صحية لثمار العرعر الصنوبري الدائم الخضرة المُنضَجة، إلى جانب تحذيرات بشأن استخدامها. يشير الدكتور إلى أن ثمار العرعر المُنضَجة التي تكون عمرها عدة سنوات تحتوي على مواد عطرية ومركبات أخرى ذات فوائد صحية، ويمكن استخدامها في الأطعمة. إليك بعض الفوائد المعروفة:

1. تعزز عملية الهضم: تساعد ثمار العرعر على تحسين عملية الهضم وتحفيز إفراز العصارات المعدية. وبالتالي، فإنها تُضاف تقليديًا إلى الخلطات المختلفة وتستخدم في تحضير أطباق اللحوم.

2. ترفع مستوى الكوليسترول الجيد: أظهرت الدراسات العلمية أن مستخلص ثمار العرعر يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم، بالمقابل يقلل من مستوى الكوليسترول السيء. وهذا يعتبر أمرًا هامًا لصحة القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين، حيث يساهم الكوليسترول الجيد في تنظيف الشرايين وتقليل خطر إصابتها بأمراض القلب.

3. الوقاية من تجلط الدم: تحتوي ثمار العرعر على مركبات الفلافونويد التي تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر التجلط.

ومع ذلك، يجب مراعاة أن هناك بعض الموانع لاستخدام العرعر، ولا يُنصَح باستخدامه بشكل عام للجميع. فله تأثير مهيج على الكلى ويعمل كمدر للبول، وبالتالي يجب تجنب استخدامه لدى أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة. كما يُحفّز إفرازات المعدة، وبالتالي فإنه غير مُناسب لأولئك الذين يعانون من قرحة المعدة. وتُحظَر استخدامه للنساء الحوامل بسبب قدرته على زيادة انقباضات الرحم. بشكل عام، يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدام العرعر في الطعام لضمان سلامتك الشخصية.