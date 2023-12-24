شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن التسجيل الجديد في معاش تكافل وكرامة والأوراق المطلوبة 2024؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت وزارة التضامن المصرية عن تفاصيل آلية التسجيل في مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية مصر العربية، من خلال تقديم مبلغ معاش شهري قيمته 500 جنيه مصري لكل أسرة مستحقة. إليكم توضيحاً للمعلومات الرئيسية:

التسجيل الجديد في معاش تكافل وكرامة

شروط التسجيل في دعم تكافل وكرامة

كيفية التسجيل في معاش حياة كريمة:

يُمكن للمواطنين التقديم عبر زيارة مكتب التضامن الاجتماعي المختص في منطقتهم السكنية. يتطلب التقديم تقديم بعض الوثائق الأساسية مثل بطاقة الرقم القومي للمتقدم ولزوجته/زوجتها، ونسخة من قسيمة الزواج أو الطلاق، وشهادات الميلاد للأطفال، وإيصال مرافق حديث (للكهرباء أو المياه أو الغاز).

شروط حصول على معاش حياة كريمة:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًّا ومقيمًا في جمهورية مصر العربية.

يجب أن ينتمي المتقدم للفئات المحتاجة.

يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من برامج دعم أخرى.

مميزات مبادرة حياة كريمة:

منح مبلغ مالي بقيمة 500 جنيه مصري شهريًا.

توفير الدعم الصحي والاجتماعي والتعليمي للمستفيدين.

توفير قروض ميسرة من قبل صندوق تأمين الأسرة.

تحسين مستوى المعيشة للفئات المحتاجة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

للتواصل والاستفسار:

يمكنكم الاتصال على الرقم التالي: 16439.

وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية تعتبر المسؤولة عن تقديم الرعاية والدعم للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع. يُفترض أن وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر حاليًا هي نيفين القباج، ولكن يجب التحقق من هذه المعلومات لضمان الدقة. تذكر أيضًا أن تفاصيل الهياكل الحكومية قد تتغير مع الوقت.