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فيديو يكشف سبب منع معمر القذافي بث أغاني عبد الحليم وأم كلثوم في ليبيا

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كشف الوزير الليبي السابق للخارجية، عبد الرحمن شلقم، عن واقعة غريبة تعلقت بمعمر القذافي بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد، حيث أطلق القذافي قراراً فريداً وغير متوقعاً.

فيديو يكشف سبب منع معمر القذافي بث أغاني عبد الحليم وأم كلثوم في ليبيا

في حوار مثير أجراه مع برنامج “السطر الأوسط” على قناة MBC أفصح شلقم قائلاً: “كان القذافي معترضاً على اتفاقية كامب ديفيد، وقام باستدعائي وأخبرني أنه ممنوع بث أي محتوى يتعلق بمصر، سواء كانت أغاني أو أذان أو تلاوة قرآن”.

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وأضاف شلقم: “كان القذافي يفضل القارئ محمد صديق المنشاوي، وأمرني بعدم بث أذانه أو أي شيء يرتبط بمصر، حتى أغاني الفنانين كان ممنوعة”. وفي إشارة إلى الحب الكبير للقذافي للفنانين المصريين، قال شلقم: “سألت القذافي عن علاقة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب باتفاقية كامب ديفيد”.

ورد القذافي بتعبير غريب، حيث قال لشلقم: “أنت لا تصلح لتكون وزيرًا أو أمين إعلام، أنت خريج مصر وعقليتك مصرية”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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