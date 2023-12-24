شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف سبب منع معمر القذافي بث أغاني عبد الحليم وأم كلثوم في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
كشف الوزير الليبي السابق للخارجية، عبد الرحمن شلقم، عن واقعة غريبة تعلقت بمعمر القذافي بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد، حيث أطلق القذافي قراراً فريداً وغير متوقعاً.
فيديو يكشف سبب منع معمر القذافي بث أغاني عبد الحليم وأم كلثوم في ليبيا
في حوار مثير أجراه مع برنامج “السطر الأوسط” على قناة MBC أفصح شلقم قائلاً: “كان القذافي معترضاً على اتفاقية كامب ديفيد، وقام باستدعائي وأخبرني أنه ممنوع بث أي محتوى يتعلق بمصر، سواء كانت أغاني أو أذان أو تلاوة قرآن”.
وأضاف شلقم: “كان القذافي يفضل القارئ محمد صديق المنشاوي، وأمرني بعدم بث أذانه أو أي شيء يرتبط بمصر، حتى أغاني الفنانين كان ممنوعة”. وفي إشارة إلى الحب الكبير للقذافي للفنانين المصريين، قال شلقم: “سألت القذافي عن علاقة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب باتفاقية كامب ديفيد”.
ورد القذافي بتعبير غريب، حيث قال لشلقم: “أنت لا تصلح لتكون وزيرًا أو أمين إعلام، أنت خريج مصر وعقليتك مصرية”.
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