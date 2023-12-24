تبوك.. ضبْط شخص ظهر في محتوى مرئي بحادثة مشاجرة واعتداءٍ بمكان عام

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت شرطة منطقة تبوك من ضبط مواطن ظهر في محتوى مرئي في حادثة مشاجرة واعتداءٍ في أحد الأماكن العامة.

وأوضح الأمن العام، أنه تمّ إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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