انت الان تتابع "الموارد البشرية": بدء سرَيان توطين مِهَن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
24 ديسمبر 2023, 6:00 صباحاً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان توطين مِهَن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، ودخولها حيز التنفيذ؛ وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية، اعتبارًا من اليوم الأحد 11/ 6/ 1445هـ الموافق 24/ 12/ 2023م، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقًا؛ وذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن نسبة توطين مهن المبيعات 15%، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات).
وبيّنت أنه يشمل توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرزها: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى بنسبة 35%، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، أخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).
وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، وتشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًّا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ مشددةً على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام؛ تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
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