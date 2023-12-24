انت الان تتابع 6 علامات لقلة النوم تؤثر في الأداء الدراسي .. تؤطرها "صحة الجوف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 6:45 صباحاً

أوضحت "صحة الجوف" 6 علامات لقلة النوم تؤثر في الأداء الدراسي للطلاب. وأضافت الصحة في إنفوجرافيك توعوي نشرته اليوم، أن أبرز العلامات تتمثل في شحوب الوجه والشعور بالنعاس، وصعوبة التعلُّم والتفكير، وزيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة، وتقلبات المزاج. ولفتت "صحة الجوف" إلى أن هناك علامات أخرى تظهر في فقدان الشعور بالحماس، وزيادة الوزن.

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