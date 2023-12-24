31 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة وطريف الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 6:47 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان ووادي الدواسر وشرورة أعلى درجة حرارة 31 مئوية فيما سجلت السودة وطريف 5 درجات فقط . وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في نجران 30 درجة، وجدة والقنفذة وبيشة 29 مئوية، ومكة المكرّمة 28 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ 5 مئوية، تليها حائل وسكاكا والقريات 7 درجات، ثم تبوك وعرعر ورفحاء 8 مئوية. وسجلت الدمام وجازان والصمان والتنهات وطريف والأحساء والقريات والدهناء والطائف وحفر الباطن أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95% .

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