أبلغوا عنهم.. "الأمن العام": دعم المتسولين يساعد على انتشار أعمالهم غير القانونية

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا الأمن العام، إلى مساهمة الجميع في مكافحة التسول، مشيراً إلى أن دعم المتسولين يساعد على استمرار وانتشار أعمالهم غير القانونية.

وتحت وسم #معا_نكافح_التسول، حث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين عبر هاتف (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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