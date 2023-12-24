شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج المبكر للروماتويد.. أبرز توصيات مؤتمر مستجدات أمراض الروماتيزم في جدة والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - اختتمت جامعة الملك عبد العزيز في جدة، المؤتمر السنوي التاسع المستجدات في أمراض الروماتيزم، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني.

وشهد المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين والقياديين من القطاعات الصحية المختلفة، لعرض تجاربهم وخبراتهم في التطوير والابتكار والمناقشة حول أمراض الروماتيزم.

وأكد البروفيسور سامي بحلس، رئيس الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، أن المؤتمر حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 20 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين من الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين.

وأضاف أن المؤتمر تضمن 10 جلسات الفرق متعددة التخصصات، و40 محاضرة، بالإضافة إلى ورش عمل على هامش المؤتمر.

العلاج المبكر لمرض الروماتويد

كما أشار بحلس، إلى أن المؤتمر جاء بهدف إيصال أحدث التطورات في مجال أمراض الروماتيزم إلى الأطباء والممارسين الصحيين، وذلك من خلال نخبة من الأطباء السعوديين والعالميين.

وذكر أن أهم توصيات المؤتمر تشمل بدء العلاج المبكر لمرض الروماتويد، خصوصاً بدواء الميثوتركسات، إضافة إلى أدوية أخرى للعلاج تساعد على التحكم بالمرض، وأفضل الطرق لعلاج الذئبة الحمراء، وأهمية الغذاء والرياضة في علاج هشاشة العظام مع كيفية متابعة هذه الأمراض.