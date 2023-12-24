السعودية | “التدريب التقني” تمنح 16 رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة في نوفمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر نوفمبر الماضي (16) رخصة لمنشآت تدريبية أهلية جديدة؛ وذلك لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة، أنه في إطار متابعتها لتطوير وضبط جودة سوق التدريب الأهلي تمّ رصد (43) مخالفة تدريبية في الشهر ذاته، شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، مؤكدة أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلي، ورصد الجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة، والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.

وبيّنت المؤسسة العامة للتدريب التقني أنه خلال الشهر ذاته تمّ إصدار (66) بطاقة مدرب معتمد، من خلال تنفيذ مبادرة “المدرب المعتمد” التي تهدف إلى تحسين بيئة التدريب، والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي، وتنظيمه ورفع جودته، وتعنى هذه المبادرة بالمدربين المؤهلين لمنحهم شهادات معتمدة لمزاولة التدريب.

يذكر أن المؤسسة تشرف على أكثر من (1200) منشأة تدريبية أهلية مرخصة في مختلف مناطق المملكة.