السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (18) موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (18) موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (18) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم، بتقديم الخدمة للنساء في مدرسة ريحانة بنت زيد بيضان بالباحة لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة غامد المتوسطة بمحافظة بلجرشي، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز بني حسن بمحافظة المندق لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء للنساء في مركز جرين بمحافظة قلوة، وفي ثانوية الموسى للبنات بمركز الفرعة لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في جمعية البر الخيرية بمركز الرفيعة لمدة يومين، وللرجال في محافظة الأحساء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مقر النيابة العامة بالمنطقة الشرقية لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة عسير تقدم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز الشيق بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في مركز قنا بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام.

كما تقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز حزم الجلاميد، وفي مركز لوقة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في محطة تحلية المياه المالحة بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، وفي مركز جبة بمنطقة حائل لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في المدرسة الابتدائية الرابعة والاربعين للبنات بمنطقة تبوك لمدة أربعة أيام.

فيما توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.