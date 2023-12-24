شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح ذروة الحالة الجوية الممطرة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، ذروة الحالة الجوية الممطرة اليوم السابع عشر من المربعانية لموسم ١٤٤٥هـ.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” ‬⁩ الحالة الجوية تخف لكنها مستمرة اليوم الأحد 11 جماد ثاني 1445هـ وفقاً للنماذج العددية للطقس لازالت فرصة الأمطار متوقعة وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة .”

وأضاف :” أجزاء من شمال العاصمة الرياض نواحي أجزاء من المربع بين ⁧‫شقراء‬⁩ والمجمعة‬⁩ والزلفي‬⁩ ورماح‬⁩ تشمل شمال وشمال غرب الشرقية، ونواحي الجبيل و وسط الصمان وتمتد الأمطار نواحي جنوب الطائف بما فيها الشفاء وأجزاء من الباحة وعسير و نواحي طريف والقريات وهذه توقعات تظل توقعات حتى تقع والله أعلم.”