شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أماكن بيع السكر المدعم في القاهرة والجيزة وحلوان وعين شمس بسعر 27 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة

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في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي فيروس كورونا، يعاني الكثيرون من تزايد أسعار السكر في الأشهر الأخيرة. وفقًا لتصريحات أحد المسؤولين في وزارة التموين، من المتوقع حل الأزمة في منتصف يناير لعام 2024 القادم.

أماكن بيع السكر المدعم

وتعهدت إدارة التموين بتوفير كميات كبيرة من السكر بأسعار ميسورة لتلبية احتياجات المواطنين. تم تحديد عدة محافظات، بما في ذلك محافظة سوهاج، لتوزيع السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

أماكن بيع السكر المدعم

وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها إدارة التموين، أكدت أن بعض المحلات التجارية داخل مركز جرجا بمحافظة سوهاج تشارك في مبادرة بيع السكر الحر المدعم بهذا السعر. يمكن العثور على هذا السكر في عدة محلات معينة مثل هايبر جبريل وهايبر شحتوت شيخ العرب وهايبر نصار وهايبر ناصر شفيق وهايبر مجدي حلبص ومحلات السيد البيطار وعبده أبو القردان وعبد الناصر السمين ومختار.

تشدد الإدارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محل يتجاوز سعر السكر عن السعر المحدد، الذي يبلغ 27 جنيهًا للكيلو. هذا يأتي في إطار جهود الحكومة للتصدي للتلاعب في الأسعار وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.